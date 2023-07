Europese Commissie wil slachtofferlijn 116 006 in alle landen

Alle Europese lidstaten, dus ook België, zouden verplicht een slachtofferlijn met het telefoonnummer 116 006 moeten instellen. Daar moeten slachtoffers van misdrijven terechtkunnen voor informatie over hun rechten, voor emotionele ondersteuning en voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, mocht dat nodig blijken. Dat staat woensdag in een nieuw voorstel van de Europese Commissie.

De Commissie wil de bestaande richtlijn slachtofferrechten actualiseren. De bedoeling is over de hele EU minimumregels in te voeren voor de bescherming van en hulp aan slachtoffers van misdrijven.

Daarbij hoort een goede informatievoorziening over de rechten van slachtoffers. De Commissie wil daarom de slachtofferlijn - met het nummer 116 006 - verplicht maken in alle landen. Nu is het installeren van die lijn nog optioneel. Frankrijk, Nederland en Duitsland zijn drie van de 14 lidstaten die de Europese slachtofferlijn hebben ingevoerd, België hoort daar niet bij. Maar als het van de Commissie afhangt, zal die er dus ook in ons land komen.

Met de nieuwe richtlijn wil de Commissie ook een effectieve schadevergoeding aan slachtoffers garanderen, meteen nadat de betrokken dader veroordeeld is. Die schadevergoeding moet kunnen worden uitgekeerd zonder dat daarvoor een andere procedure moet worden ingeleid. Het zal de overheid zijn die de vergoeding rechtstreeks betaalt, en de dader daarna om een terugbetaling vraagt.

Voor de richtlijn van kracht wordt, moet hij nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten. Daarna krijgen de lidstaten nog twee jaar de tijd om de tekst in nationale wetgeving om te zetten.