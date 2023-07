VOORBESCHOUWING TOUR 2023 RIT 12 (Roanne - Belleville-en-Beaujolais). Een van de laatste kansen voor Van Aert en Van der Poel

De kans dat er in Belleville-en-Beaujolais door een grote groep gesprint zal worden, is enorm klein. Het heuvelachtige parcours nodigt uit tot aanvallen en de sprinters beseffen dat dit geen spek is naar hun bek. ’t Is aan de durvers.

Kort * Start: 13u05 * Aankomst: omstreeks 17u20 * Afstand: 168,8 kilometer

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Dit lijkt een rit geschreven op maat van de aanvallers, met vijf klimmetjes. Maar de laatste is op 28 kilometer van de finish. Het lijkt wel of de organisatoren willen zeggen: sprinters, misschien kan het nog. Maar ik denk toch dat het moeilijk wordt, want het is een lastige rit. Van alle snelle mannen zou wellicht alleen Wout van Aert overblijven als ze wat tempo maken op die heuvels.”

Onze sterren

We zijn weinig origineel maar we gokken toch maar weer op Wout van Aert en Mathieu van der Poel, om de simpele reden dat dit één van de laatste kansen op persoonlijk succes is. Het illustere duo moet in staat worden geacht om de hellingen te overleven waarna de loterij kan beginnen. Voor het overige kijken we vooral naar de baroudeurs, genre Lutsenko of Magnus Cort.

Onze sterren *** Wout van Aert ** Mathieu van der Poel; Rui Costa * Magnus Cort, Victor Campenaerts, Aleksei Lutsenko

Dit zijn de sleutelmomenten

De top van de Col de la Croix Rosier ligt op 28 kilometer van de finish en is zonder meer het sleutelmoment van deze etappe. Meer dan vijf kilometer klimmen aan meer dan zeven procent gemiddeld, dat is best pittig. Veel te pittig voor de spurters die bovendien in de aanloop al wat hoogtemeters te verwerken hebben gekregen. Vermoedelijk rijdt er een groep aanvallers weg en maken zij onderling uit voor wie de zege zal zijn. Voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel is dit één van de laatste mogelijkheden op persoonlijk succes. Ook hen verwachten wij vooraan.

Dit moet u nog weten:

* Belleville-en-Beaujolais ontving nooit eerder de Tour de France. Roanne was al wel eens een startplaats, in 2008 won Sylvain Chavanel de etappe die startte aan de oevers van de Loire. Bonificaties? Die zijn er ook. Tien, zes en vier seconden aan de finish. Acht, vijf en twee seconden op de Col de la Croix Rosier.

* Belleville is een toegangspoort voor het verkennen van de regio Beaujolais, zijn wijnen en zijn landschappen. Gesticht in de 12e eeuw door Humbert III, Sire de Beaujeu. Belleville werd al snel een centrum van handel en het bedrijfsleven. Tegenwoordig ligt de stad figuurlijk in de schaduw van het grote Lyon.