Ticketverkoop voor Taylor Swift in Amsterdam verloopt minder chaotisch dan voor concert in Frankrijk

Daags na Frankrijk stond woensdag de ticketverkoop voor ‘The eras tour’ van Taylor Swift in Amsterdam op de planning. De enorme chaos is uitgebleven, al duurde het wachten lang.

Ticketmaster in Frankrijk had de zenuwen op scherp gezet voor wat fans van Taylor Swift te wachten stond voor de ticketverkoop van Amsterdam. Drie avonden in juli 2024 staat de Amerikaanse popster met hits als Cruel summer, Shake it off en Blank space in de Johan Cruijff Arena. Concerten waarvoor ook heel wat Vlamingen op een plekje aasden.

Van de enorme wachtrijen zoals in Frankrijk – met aantallen van meer dan een miljoen – was geen sprake. Wie zich in de ‘queue’ wou zetten, moest een toegestuurde link en code hebben. Helemaal probleemloos ging het helaas ook niet. Veel mensen klaagden over een lange wachttijd, en als ze er doorkomen weer uit hun account gegooid werden en ze het hele proces opnieuw moesten doen.

(Lees verder onder de tweets)

Toch staan er tussen de vele klachten op sociale media, ook heel wat hoera-berichten van mensen die een ticketje hebben kunnen bemachtigen.

(Lees verder onder de tweets)

Tripje Duitsland

Er zullen ook heel wat Vlamingen richting Duitsland trekken dit jaar. Met name Gelsenkirchen, 2,5 uur rijden vanaf Antwerpen, waar Swift drie keer staat. Daar verliep de verkoop via Eventim, net zoals bij Hamburg en München. Daar klinken de berichten een pak positiever. Uit eigen ondervinding: tien minuten nadat de verkoop voor München was gestart, lag de bevestiging van onze aankoop al in onze mailbox.

Al kwam ook uit die kant gevloek. Verscheidene mensen kregen een foutmelding in een rood venstertje met de boodschap: “Je hebt verschillende promoties voor één verkoop geselecteerd. Per boeking is slechts één actie geldig. Verwijder de resterende promoties.” Een boodschap die voor verwarring zorgde, en waarvan het nog steeds niet duidelijk is, wat het nu precies betekende.

