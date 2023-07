Kind van 13 jaar loopt zwaar hoofdletsel op na val in Dinant

In Pont-à-Lesse, nabij Dinant (provincie Namen), heeft een 13-jarig kind woensdag bij een val een zwaar letsel aan het hoofd opgelopen. Dat melden de lokale hulpdiensten.

Er zijn nog niet veel details bekend over het ongeval. Zeker is dat het kind woensdag rond 14 uur na een klim 15 meter naar beneden viel. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend wat de identiteit van het kind is en hoe erg het gewond is.