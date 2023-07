Wist jij dat er cellen zijn voor supporters die zich misdragen? Achter de schermen in het stadion van KRC Genk

Genk

In deze video nemen we je mee achter de schermen van de Cegeka Arena, waar KRC Genk voetbalt, traint, juicht, huilt … We nemen je mee naar de plaats met het beste zicht, waar de trainer het vuur aan de schenen gelegd wordt en zelfs naar de cellen, waar supporters die zich misdragen belanden. De meeste caps staan trouwens nog steeds op iemand die al lang niet meer bij KRC Genk speelt.