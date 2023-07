Belgische regeringen tevreden met stemming natuurherstelwet in Europees Parlement

De verschillende Belgische ministers van Klimaat en Milieu reageren tevreden op de stemming over de natuurherstelwet in het Europees Parlement. “Een uitstekende zaak voor onze natuur”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). “Grote delen van Europa kreunen onder de hitte. Wat we nodig hebben, is sterke natuur want groene gebieden functioneren als airco in hete en droge periodes. Ook daar zal de natuurherstelwet voor zorgen.”