Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti moet in Spanje terecht staan voor belastingfraude van bijna 400.000 euro

Carlo Ancelotti, de Italiaanse trainer van Real Madrid, moet in Spanje terecht staan voor belastingsfraude. Ancelotti zou in 2014 zijn inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven, dat maakte de Spaanse rechtbank woensdag bekend.

Ancelotti bekende de feiten, die resulteerden in een verlies van 386.361 euro voor de fiscus. “Het is duidelijk dat er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de onderzochte feiten nadelig zouden kunnen zijn voor de fiscus en dus ook strafbaar”, verklaarde de rechter in Madrid die verantwoordelijk is voor het onderzoek in deze documenten.

De Italiaan had zijn inkomsten als coach van Real in 2014 aangegeven, maar niet die uit portretrechten en andere inkomstenbronnen, volgens de belastingdienst.

De rechtbank verwierp wel een vordering van de belastingdienst uit 2015, Ancelotti was toen een Britse belastingplichtige.

De 64-jarige Ancelotti passeerde een eerste keer bij Real Madrid tussen 2013 en 2015. In 2021 keerde hij terug. Na het einde van zijn lopende contract, in juni 2024, trekt hij wellicht de deur bij Real weer achter zich dicht om bondscoach van Brazilië te worden.