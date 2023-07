Miss België-kandidate Lennie deelt gruwelijk haatbericht: “Hoop dat ze transgenders zoals jou levend verbranden”

Lennie Blockmans (25) is niet alleen kandidate voor Miss België, ze is ook trans vrouw. Dat laatste levert haar op sociale media ook vaak haatcomments op. Eentje daarvan deelde ze op Instagram Stories.

“Het is nog maar vijf uur in de ochtend, maar ik heb nu al de reactie van de dag gekregen”, schrijft ze sarcastisch bij een screenshot. De naam van de persoon in kwestie heeft ze verborgen onder clown-emoji’s. Een fijne boodschap geeft die allerminst. “Ik hoop dat ze transgenders zoals jou 1 voor 1 de tyfus in slaan en levend verbranden (met een vlam-emoji). Je bent en blijft een man.”

© Instagram Stories

“Ik post dit omdat ik wil dat jullie allemaal zien hoe mensen zonder enige reden zich zo gedragen en reageren”, verklaart Lennie over het waarom ze deze reactie wou delen. “Ik wil laten zien dat niet zo’n beste tijd is waar we inzitten met onze gemeenschap. Elkeen van dit soort reacties is er een te veel.”

Nooit volwaardig

Dat ze met dit soort reacties geconfronteerd wordt, vertelde ze afgelopen weekend in deze krant bij de bekendmaking van de Miss België-kandidates. “Ik weet van mezelf wie ik ben, maar ik merk dat ik voor veel andere mensen nooit volwaardig zal zijn. Ook bij het daten: veel mannen beschouwen met niet helemaal als vrouw. Als trans persoon heb je nog te vaak een doelwit op je voorhoofd staan. Elke dag krijg ik wel een woord of een blik. Mocht ik dat niet willen, moet ik niet meer buitenkomen. Ik kan die mensen een hele speech geven, tegen de tijd dat ze thuis zijn, zijn ze dat toch vergeten.”

Lennie merkt ook dat het klimaat opnieuw scherper wordt. Onder de radar blijven als trans persoon wil ze niet. “Ik maak er een punt van om vrij snel te zeggen wat de situatie is. Trans is niet wie ik ben, maar het is wel wat ik ben. Ik heb een verleden als jongen, punt. Dat heeft invloed, en ik begrijp dat best. Tegelijk sluit het veel deuren. Nu goed, dan moet niemand zich om de tuin geleid voelen.”