Dan toch niet naar Anderlecht: Brecht Dejaegere staat dicht bij transfer naar Amerikaanse Charlotte FC

Dejaegere heeft er net drie seizoenen Toulouse opzitten. In 2020 trok hij van AA Gent naar de Franse tweedeklasser, waar hij een jaar later kapitein werd en dan mee de promotie naar de Ligue 1 afdwong. In april mocht hij ook de Coupe de France de lucht insteken na een walk-over tegen Nantes in de finale (5-1), kortom: zijn Frans avontuur was meer dan de moeite. Nu was zijn contract ten einde en vond hij het ook tijd voor iets nieuws. Dejaegere, die ook op de lijst van Anderlecht en Standard stond, genoot al een tijdje interesse uit de MLS en die werd dus heel concreet. Vandaag staat hij erg dicht bij zijn overstap naar Charlotte, de club uit North Carolina die vier jaar geleden werd opgericht. De voormalige speler van AA Gent en KV Kortrijk kan er voor drie jaar tekenen en ziet het helemaal zitten. Volgende week vliegt hij naar ginder om alles af te handelen. (dvd)