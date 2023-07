Hugh Grant steelt show als Oompa Loompa in trailer ‘Wonka’, met Timothée Chalamet in hoofdrol

Timothée Chalamet is voor het eerst te zien als de iconische antiheld Willy Wonka in de gloednieuwe trailer van ‘Wonka’, een prequel op de Roald Dahl-verhalen. Hoewel de eerste fragmenten met Chalamet veelbelovend zijn, steelt een ander personage de show: de 62-jarige Hugh Grant kruipt in de huid van een Oompa Loompa.