Jasper Philipsen evenaart Tom Steels, maar daar hoeft het niet te stoppen: “Ik zie nóg drie kansen”

Jasper Philipsen (25) is de eerste landgenoot sinds Tom Steels in 1998 die vier etappes in één Tour wint, maar daar hoeft het niet bij te blijven. “Ik zie nog drie kansen”, zegt Philipsen, die het ook zonder Mathieu van de Poel als lead-out kan.

Mathieu van der Poel had kennelijk nog last van zijn verkoudheid, want hij haakte af nog voor de sprint begon. Jonas Rickaert was de laatste man in dienst van de groene trui en verder trok Philipsen perfect zijn plan. Hij koos het wiel van Dylan Groenewegen en ging er makkelijk over.

“Ik kan ook winnen zonder Mathieu, maar hij maakt het natuurlijk makkelijker”, aldus de kopman van Alpecin-Deceuninck. “Het is hectischer, gevaarlijker om te vallen en je loopt het risico om ingesloten te raken. Ik moest nu het juiste wiel zien te vinden en slaagde daarin. Dylan (Groenewegen, red.) opende vroeg en ik kon er nog over.”

“Het is een fantastische Tour. Het is bijna niet te geloven dat het zó goed gaat. Misschien besef ik het nog niet goed. Ik ben blij met de vorm en ik ben opnieuw zonder problemen de finale doorgekomen. Ook dat is een uitdaging. Het is een droom-Tour, het zal niet elk jaar zo zijn, maar ik probeer ervan te genieten.”

Philipsen doet even goed als Tom Steels in 1998, de laatste Belg die vier Toursprints won, maar daar hoeft het niet te stoppen. “Ik zie nog drie sprintkansen, al zullen heel wat jongens het ook nog in een ontsnapping proberen. Ik ben sowieso al blij met vier en kijk nu vooral naar Parijs en die groene trui. Ik heb nu een mooie kloof voor het groen en dat geeft me wat comfort voor de Alpen.”

Philipsen leidt het puntenklassement met 323 punten, dat zijn er 145 meer dan Brian Coquard. Een straat voorsprong dus.

Geen zorgen over MVDP

Christoph Roodhooft, ploegleider van Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck, zit op dezelfde roze wolk als zijn kopman.

“Hoe langer het duurt, hoe vervelender het zal worden als het eens niet lukt”, aldus Christoph Roodhooft. “ We hebben op hoogtestage wel eens gelachen dat we vijf etappes zouden pakken, vandaag staat de teller op vier en komt dat al in de buurt. Het is ongelofelijk, de Tour was voor ons zeker niet slecht uitgetekend op papier. De lastige dagen zullen Philipsen het minst pijn hebben gedaan en uiteindelijk blijkt hij nog de snelste benen te hebben. Het komt allemaal goed samen nu.”

Roodhooft maakt zich geen zorgen over de verkouden Van der Poel, die vandaag al iets beter was dan een dag eerder.

“Het is spijtig voor hem, maar hij zal er wel doorkomen voor het einde van de Tour. Vandaag heeft de ploeg zich ook kunnen redden zonder hem. Hij gaf zelf aan niet helemaal in orde te zijn.”