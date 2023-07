Wout van Aert kon sprintkansen niet verdedigen: “Straf dat Jasper telkens in de juiste positie zit”

Vier op vijf voor Jasper Philipsen in de sprintetappes van deze Tour. Lang, lang niet slecht. De Vlam van Ham gaf iedereen het nakijken. Ook Wout van Aert. Die kon niet sprinten zoals hij het in gedachten had.

Wout Van Aert kon vandaag niet meedoen voor de zege. Door de chaos in de laatste kilometer kwam hij ingesloten te zitten, waardoor hij niet aan sprinten toekwam. “Het was belangrijk om vroeg in positie te zitten. In de laatste kilometer ging het nog goed, maar dan werd ik overruled van achteruit en dan ben ik niet aan mijn sprint kunnen beginnen. Ik zou willen zeggen dat ik teleurgesteld ben, maar ik heb niet eens gesprint. Ik kan er niet veel over zeggen.”

Van Aert had ook nog lovende woorden over voor de winnaar van de dag Jasper Philipsen. “Chapeau voor Jasper die weeral wint. Straf hoe hij telkens weer in de juiste positie naar de streep trekt. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Als je terug gaat kijken, heb je altijd fases waar je misschien best rechts of links van dat wiel gaat zitten, maar dat is als als als.”