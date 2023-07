Achter de schermen van de Reus der Kempen: “600 jaar geleden maakte een Fransman hier 1.500 mensen af”

Peer

De Reus der Kempen in Peer is de hoogste kerktoren van Noord-Limburg. Je hebt er ee fenomenaal zicht, de grootste beiaard van het land, héél veel trappen naar boven en een erg rijke geschiedenis. In de vijftiende eeuw was de kerk ook de veilige haven voor de Perenaren, toen de franse edelman Willem van der Marck de stad innam. Hij zou er een bloedbad aanrichten én de stad platbranden. Een rijke geschiedenis dus. We nemen je in deze video mee achter de schermen van het prachtige monument.