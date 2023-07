Brokstukken vliegen in het rond bij spectaculaire vliegtuigcrash, alle inzittenden overleven als bij wonder

Een toestel van de Somalische luchtvaartmaatschappij Halla Airlines is dinsdag van de landingsbaan gegleden toen het landde in Mogadishu. Een beveiligingscamera filmde hoe de brokstukken in het rond vlogen toen het vliegtuig spectaculair crashte tegen een berm. Elf personen raakten gewond, maar de 34 inzittenden en de crew overleefden de ramp als bij wonder. De precieze oorzaak van de crash wordt nog onderzocht, maar er wordt vermoed dat er iets aan de hand was met het landingsgestel van het toestel.