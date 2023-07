Achter de schermen van de keuken van McDonald’s: “Jawel, de burgers zijn 100% rundsvlees”

Beringen

Iedereen zondigt wel eens door te passeren in de McDonald’s. Een Big Mac burger, de meest verkochte in België is soms ook gewoon lekker. Maar hoe worden die burgers gemaakt? En wat met de frieten? En heb je misschien ook al eens een filmpje zien passeren dat beweert dat de verschillende drankbekers (small, medium, large) allemaal evenveel drank bevatten? In deze video tonen we je hoe het eraan toegaat in de keuken van de McDonald’s van Beringen en helpen we enkele fabeltjes over het fastfoodrestaurant de wereld uit.