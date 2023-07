Neem deel aan het HBVL-Jeugdsterrencircuit en win tickets voor de Davis Cup in Hasselt

LEES OOK. Neeroeterenaar Joran Vliegen in finale van gemengd dubbel op Wimbledon

Voor het eerst sinds 2010 wordt er nog eens Davis Cup-tennis gespeeld in Limburg. Op 16 en 17 september speelt België in de Hasseltse Alverberg tegen Oezbekistan. Met Zizou Bergs, Sander Gillé, Joran Vliegen en Kimmer Coppejans is het Belgisch team sterk Limburgs getint. Een unieke kans om de toppers nog eens in eigen gouw aan het werk te zien.

Alle deelnemers die gebruikmaken van de digitale spaarkaart ontvangen na het laatste toernooi een schiftingsvraag. De twee personen die daarop het best antwoorden, mogen met vier vrienden op zondag naar de wedstrijden gaan kijken. Op dit ogenblik zijn we bijna halfweg en staat de teller op 2.000 deelnemers. Laat deze unieke kans zeker niet voorbij gaan en schrijf je hier zeker in voor de resterende toernooien.

Ter herinnering. De masters van het Jeugdsterrencircuit worden een week vroeger gespeeld op 9 en 10 september in Tenniscentrum Alken. De eerste vier van elke reeks mogen deelnemen. Bekijk hier de voorlopige tussenstand.

De huidige geselecteerden voor de masters: J9/2: Sebastian Leenders Polders, Louis Pauwels, Bo Vincent, Michael Laevskiy; M9/2: Alexia Creemers, Febe Peeters, Lore Delli Santi, Ambra Di Lernia; J9/3: Sebastian Leenders Polders, Mikhail Selivanov, Philip Slim, Louis Heylen; M9/3: Lore Delli Santi, Charlotte Mentens, Hurtado Nora Wintmolders, Alexia Creemers; J11/2: Elias Moens, Genaux Vanlingen, Artur Van Gils, Tjorben Royakkers; J11/3: Jaak De Troyer, Thomas Vande Reyd, Nathan Smets, Tijl Eerdekens; J13/2: Maxim Bynens, Arthur Vanhellemont, Jules Tanghe, Lowie Bongaers; J13/3: Sil Hannaert, Thijs Van De Weyer, Alexander Voordeckers, Jonas Bortels; J15/2: Daan Vanderheyden, Ricardo Caggiula, Beau Brys, Lowie Gysen; J15/3: Senne Bullen, Mathias Vandyck, Xymen Vanrutten, Rube Clockaerts; M11/2 Victoria Tavernier, Marie-Belle Vandyck, Leen Vandebeek, Lio Peeters; M11/3: Charlotte Geboers, Charlize Mateos Duarte, Alice Geboers, Imme Hontis; M13/2: Pauline Dreesen, Liesa Schreurs, Amber Valgaerts, Elise Vandeweyer; M13/3: Dieuwke Dreesen, Mirre Boonen, Marie Dumon, Mona Maes; M15/2: Noor Timmer, Lore Roox, Maaike Broekx, Lyana Bleyen; M15/3: Diethe Waelburghs, Janina Winnen, Kyara Knuts en Julie Theunissen.

Tickets voor de Davis Cup-ontmoeting kan je bestellen via deze link.