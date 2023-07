In 2022 leden wereldwijd 735 miljoen mensen honger, toont nieuw VN-rapport

Wereldwijd waren er vorig jaar ongeveer 735 miljoen kinderen en volwassenen die honger leden of ondervoed waren. Dat blijkt woensdag uit een nieuw rapport van verschillende VN-organisaties, dat wijst op de blijvende gevolgen van COVID-19, conflicten zoals de oorlog in Oekraïne en weerschokken. Afrika blijft het sterkst getroffen continent, met een op de vijf inwoners die honger lijdt (19,7 procent).

Concreet schat het rapport dat tussen de 691 en 783 miljoen mensen honger leden in 2022, met een gemiddelde van 735 miljoen. Dat cijfer is gelijkaardig aan het aantal mensen dat honger leed in 2021 (739 miljoen), maar blijft beduidend hoger dan in 2019. Toen leden 613 miljoen mensen honger, ofwel 122 miljoen mensen minder dan vandaag. Zowel de pandemie als de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne heeft sindsdien de hongercrisis verergerd. Zo verstoorde de oorlog de productie en export van Oekraïens graan aanzienlijk.

In 2015 hadden de Verenigde Naties de doelstelling gemaakt om tegen 2030 een wereld zonder honger te realiseren. Het rapport waarschuwt dat die doelstelling niet langer haalbaar zal zijn als de huidige trends aanhouden, en verwacht dat ruim 600 miljoen mensen in 2030 nog steeds honger zullen lijden. “We moeten veerkracht opbouwen tegen de crisissen en schokken die voedselonzekerheid voortbrengen - van conflicten tot klimaatcrisissen”, riep VN-secretaris António Guterres op.

Verder in het rapport staat te lezen dat vorig jaar 2,4 miljard mensen, ofwel bijna 30 procent van de wereldbevolking, geen permanente toegang hadden tot voedsel. In 2021 konden 3,1 miljard mensen, goed voor 42 procent van de wereldbevolking, zich geen gezonde voeding veroorloven. Voor 2022 zijn daarover nog geen cijfers beschikbaar.

Het rapport is een samenwerking tussen vijf organisaties: de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD), UNICEF, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).