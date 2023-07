Volkswagen verkoopt nu naast auto’s ook elektriciteit

Het bedrijf startte woensdag de handel in elektriciteit op het Duitse handelsplatform van stroombeurs Epex Spot. In VW’s nieuwe ‘PowerCenter’ in Kassel, een stad in het centrum van Duitsland, gebruikt VW afgedankte batterijen van elektrische bolides om tijdelijk elektriciteit op te slaan. Die stroom wordt dan verhandeld, meldde Elli, de divisie oplaadinfrastructuur van VW.

De nieuwe toepassing voor versleten batterijen gaat van start met 28 batterijsystemen en 38 celmodules van de elektrische stadswagen e-up! . Bij lage stroomprijzen en grote beschikbaarheid van wind- en zonne-energie, wordt er tijdelijk stroom opgeslagen. Bij hoge prijzen en aanbodschaarste, komt die stroom opnieuw op het net.

Volgens Epex is VW de eerste autoconstructeur die in Duitsland optreedt als elektriciteitstrader.