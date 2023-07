De grote pronostiek: dit wordt de Tourwinnaar volgens de Belgen in het peloton

Het is op dit moment de vraag waar iedereen het over heeft: wie wint deze Tour? Jonas Vingegaard of toch nog Tadej Pogacar? We vroegen het aan de zeventien Belgen in het peloton die niet voor één van beide kopmannen rijden, maar de twee kleppers wel al van dichtbij aan het werk zagen. De meningen zijn verdeeld, maar onze steekproef wijst toch op één topfavoriet.

Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic): Pogacar “Het zal heel nipt zijn. Ze liggen echt dicht bij mekaar, maar Pogacar heeft misschien wel net iets meer mentale rust gehad doordat hij in aanloop naar de Tour geen wedstrijden reed. Vingegaard was daardoor vooraf de grote favoriet en dat brengt voor hem misschien net iets meer stress met zich mee. Daarom geef ik Pogacar het voordeel van de twijfel, vooral op mentaal vlak dan, maar er komt nog een bijzonder spannende Tour op ons af.”

Dries Devenyns (Soudal-Quick-Step): Pogacar “Ik tip op Pogacar omdat Vingegaard in de Dauphiné al echt enorm goed was. Het is nog te lang tot het einde van de Tour voor hem.”

Dries Devenyns. — © BELGA

Tim Declercq (Soudal-Quick-Step): Vingegaard “We krijgen nog een hele spannende Tour, maar mijn favoriet is Vingegaard. Pogacar is gene gewone, maar omdat hij geen hele lange voorbereiding kon afwerken, twijfel ik of hij in de derde week nog zo goed zal zijn. Al kan je ook gaan twijfelen of Vingegaard, die in de Dauphiné al goed was, dit kan volhouden. Spannend wordt het in ieder geval.”

Stan Dewulf (AG2R-Citroën): Pogacar “Pogacar. Gewoon omdat ik denk dat het op een mentaal spelletje zal uitdraaien. Hij heeft intussen al een paar kleine prikjes uitgedeeld en mentaal is hij volgens mij de sterkste van de twee.”

Stan Dewulf. — © BELGA

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny): Vingegaard “Doe mij maar Vingegaard. Zijn ploeg is nog net iets meer op dat ene doel gericht. Ze zijn ook minder speels. Misschien koersen ze daardoor minder aantrekkelijk, maar dat kan net wel de sleutel tot succes zijn in een ronde van drie weken.”

Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step): Vingegaard “De langere bergritten komen er nog aan en die liggen Vingegaard beter. Vandaar dat ik hem de Tour zie winnen.”

Yves Lampaert in actie in deze Tour. — © BELGA

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe): Pogacar “Moeilijke vraag. Als ik het wist, kon ik er misschien wat geld aan verdienen. (lacht) Vingegaard kende nog niet echt een zwak moment. Pogacar wel. Het gaat op de vorm van de dag aankomen. Ik heb ook het gevoel dat UAE het tot dusver iets economischer heeft aangepakt en dat kan straks doorwegen, dus als ik er eentje moet kiezen, dan is het Pogacar.”

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck): Pogacar “Pogacar, maar waarom weet ik niet. Gewoon omdat ik liever wil dat hij wint. Hij heeft meer persoonlijkheid en komt toffer over. Wellicht is hij ook frisser aan de Tour begonnen en daardoor gaat hij nog sterker worden.”

Jonas Rickaert. — © BELGA

Jasper Stuyven (Lidl-Trek): Pogacar “Het is heel moeilijk om er een naam op te plakken. Ik heb nog geen dingen gezien waaruit mij alles duidelijk genoeg werd om een beslissing te nemen. Maar ik begrijp dat het een pronostiek is en dan kies ik voor Pogacar. Waarom? Dat kan ik niet zeggen. Het is me echt nog niet duidelijk.”

Florian Vermeersch (Lotto-Dstny): Vingegaard “Vingegaard. Omdat zijn ploeg heel veel vertrouwen uitstraalt. Ze hebben hun zaakjes daar wel op orde. Alles is goed gepland, maar ik kan er net zo goed grandioos naast zitten. Ik vertel ook maar wat mijn buikgevoel me zegt.”

Florian Vermeersch. — © BELGA

Maxim Van Gils (Lotto-Dstny): Pogacar “Pogacar. Het is ne specialen, hè. (glimlacht) Ik maak die keuze op gevoel. Ik denk dat hij echt in orde is en alleen maar beter gaat worden. Hij begon al fris aan de Tour en dat maakt dat hij straks in het tweede deel misschien wel over de beste benen beschikt.”

Jasper De Buyst (Lotto-Dstny): Vingegaard “Ik heb 50 procent kans, maar dan nog is het lastig. Het is zoals kiezen tussen rood en zwart, maar dan moet je me ook niet vragen waarom ik rood of zwart kies. (lacht) Jumbo heeft het wel voor mekaar. Zij hebben het op dit moment onder controle. Vingegaard heeft ook een betere tijdrit.”

Een ingepakte Jasper De Buyst. — © BELGA

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck): Onthouding “Ik weet het niet. Het enige wat ik kan zeggen is dat ze aan mekaar gewaagd gaan zijn. Pogacar nam al tijd terug, maar staat toch nog achter. Vingegaard zijn klimmen moeten er dan nog aankomen. Pogacar lijkt me op zijn beurt erg ontspannen. Het zou wel eens beslist kunnen worden in de tijdrit.”

Dylan Teuns (Israel-Premier Tech): Pogacar “Ik gok op één van de twee. (lacht) Als ik iemand moet zeggen, dan ga ik voor Pogi. Hij is stilaan tijd aan het terugnemen en volgens mij gaat hij alleen nog maar groeien naar de derde week toe. Dit weekend gaat loodzwaar zijn en daarin zie ik hem zijn slag slaan.”

Dylan Teuns. — © BELGA

Frederik Frison (Lotto-Dstny): Vingegaard “Vingegaard. Omdat hij een net iets sterkere ploeg om zich heen heeft. Pogacar komt ook uit blessure. Ik verwacht dat hij daardoor net dat tikje minder basisconditie heeft. In de derde week kan dat het verschil maken. Vingegaard heeft wel die brede basis.”

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck): Pogacar “Ik denk dat Pogacar het haalt, maar het gaat echt heel spannend worden. Ze zijn extreem aan mekaar gewaagd.”

Oliver Naesen (AG2R-Citroën): Vingegaard “Als ik met mijn hart moet kiezen, dan ga ik voor Pogi, maar mijn verstand zegt Vingegaard. Pogi schiet met een mitraillette, maar Vingegaard die haalt de trekker maar één keer over en dan is het raak.”