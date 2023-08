Kurt Caen van ’t Brochetje in Izegem – tweevoudig beste frituur van Vlaanderen – bakte tien porties diepvriesfriet van de huismerken én gooide daarna nog eens die van McCain en BelViva in het vet. Dé vraag: zijn die A-merken het extra geld waard of zitten er net zo lekkere én goedkopere alternatieven tussen de huismerken?