Di Rupo spreekt met Servische ambassadeur over mogelijke export van militair materiaal door Waals bedrijf

Waals minister-president Elio Di Rupo heeft een gesprek gehad met de Servische ambassadeur over de mogelijke export van militair materiaal van het Waalse bedrijf New Lachaussée (NLC) naar Rusland.

“Hij was zeer verbaasd over de vragen die ik hem stelde en hij verzekerde mij dat er naar zijn mening geen toestemming van de Servische autoriteiten is gegeven om eender welk wapen of munitie over te brengen naar Rusland”, zo verklaarde Di Rupo woensdag tijdens de plenaire zitting van het Waalse parlement op vragen van Hélène Ryckmans (Ecolo) en Christophe Bastin (Les Engagés).

Di Rupo (PS) heeft de Servische ambassadeur ook nog een gedetailleerde brief met bijkomende vragen gestuurd. Daarnaast heeft hij aan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) gevraagd om de Belgische ambassadeur in Servië in te schakelen. Tenslotte heeft de minister-president contact gelegd met Coarm, de Europese werkgroep rond wapenexport. Er wordt ook een missie voorbereid die ter plaatse zal gaan en in betrokken bedrijven in Servië moet nagaan of het materiaal van NLC nog ter plaatse is.

Di Rupo heeft alle lopende procedures voor exportvergunningen voor NLC naar Servië opgeschort nadat een gelekte audit van KPMG over mogelijke banden van de fabrikant van munitiemachines uit Herstal met Russische bedrijven. Servië zou daarbij als tussenstation fungeren. NLC verwerpt de verdachtmakingen. In een mededeling stelde het bedrijf dinsdag geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële relatie te hebben met organisaties uit de Russische wapenindustrie.