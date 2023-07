Jaak speelt al 50 jaar tafelvoetbal: “Nog geen enkel moment aan stoppen gedacht”

Op zijn 16de speelde hij voor het eerst tafelvoetbal in café Het Gasthof in Elen. Daar raakte Jaak Moors uit Stokkem zo gebeten door de sport dat hij 50 jaar later nog steeds achter de kickertafel staat. Al een halve eeuw is hij onafgebroken actief in deze discipline. "Ik heb nog geen enkel moment aan stoppen gedacht."

Als 16-jarige maakte Jaak in 1973 kennis met deze sporttak in café het Gasthof in Elen. Toen bleek dat het blijkbaar niet moeilijk was en veel competitievreugde met zich mee bracht, was Jaaks hart meteen ingepalmd door de liefde voor het tafelvoetbal. Als nieuwkomer en beginneling mocht hij meteen starten in de vierde provinciale afdeling. Negen jaar lang bleef hij actief in Elen, daarna zocht hij een nieuw onderkomen in Maasmechelen. Daar bleef hij 30 jaar lang spelen.

In Maasmechelen beleefde Jaak naar eigen zeggen zijn mooiste sportieve periode. Het team waarin hij een vaste plaats kreeg, werd kampioen in de hoogste afdeling: eerste provinciale. Jaak was niet alleen een trouw lid, maar wist ook zijn teamleden te motiveren. Na zijn verblijf van drie decennia in Maasmechelen vond hij onderkomen in café Corner in Stokkem. Het was maar een kortstondige tussenoplossing.

“In de vijftig jaar dat ik tafelvoetbal speel, heb ik bij elf ploegen gespeeld in dertien horecazaken”, vertelt hij fier. “Daar heb ik ook veel mooie herinneringen aan overgehouden. Ik heb ook nog geen enkel moment aan stoppen gedacht.” Momenteel speelt de ‘gouden’ tafelvoetbalspeler in Neeroeteren bij de club ‘Sonja, genaamd naar de bazin van het Neeroeters clublokaal. Daar werd Jaak ook in de bloemetjes gezet door de clubleden.