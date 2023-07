Wanneer Jennifer Aniston een nieuwe work-out heeft, dan groeit die in geen tijd uit tot een trend. ‘Reformer pilates’ is al sinds de coronapandemie immens populair onder de sterren en bij veel gespecialiseerde studio’s zijn er maandenlange wachtlijsten. Maar wat is dat eigenlijk, reformer pilates? En is het überhaupt interessant om te beoefenen? Wij vroegen het aan pilatesinstructrice Ann Van Huffel.