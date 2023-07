“Zoveel miljoenen en nog geen meisje kunnen strikken”: stiefzoon van miljonair die stierf in Titan-boot komt met ongepaste tweet

“Zoveel miljoenen om uit te geven, maar nog steeds lukt het me niet om seks te hebben.” Brian Szasz, een stiefzoon van de Britse miljonair die omkwam in de Titan-implosie, heeft heel wat woede over zich heen gehaald met enkele ondoordachte en weinig respectvolle tweets over de erfenis van zijn stiefvader.

De Britse avonturier en zakenman Hamish Harding was één van de vijf passagiers van de Titan-duikboot die eind vorige maand implodeerde tijdens een expeditie naar het wrak van de Titanic. Van Harding was geweten dat hij een reusachtig vermogen had opgebouwd tijdens zijn leven, geld dat nu verdeeld zal worden onder zijn kinderen, stiefkinderen en zijn vrouw.

Brian Szasz zou één van de mensen zijn in wiens handen een deel van het nalatenschap valt. De jongeman had in de nasleep van de dood van zijn stiefvader een aantal van zijn profielen op sociale media even gedeactiveerd, maar ondertussen is hij opnieuw volop actief. Zijn vaak opvallende tweets zorgen wel meteen voor veel ophef. Velen vinden Szasz “onrespectvol”.

Zo schreef hij onlangs: “Zoveel miljoenen om uit te geven, maar nog steeds lukt het me niet om seks te hebben.” Er later aan toevoegend dat hij met “al dat geld gewoon een meisje wil vinden om mee op date te gaan”. De tweets werden ondertussen verwijderd.

Ook toen de zoektocht nog volop aan de gang was, had de online activiteit van Szasz al tot verontwaardiging geleid. Zo retweette hij een foto van een Only Fans-model genaamd Brea met als bijschrift ‘mag ik op je zitten?’; “Yes please”, antwoordde Szasz. Een half uur nadien stuurde hij zelf een nieuw bericht de wereld in met de vraag om te blijven bidden voor zijn familie.

