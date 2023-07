In 2022 liepen 14 nepmakelaars tegen de gerechtelijke lamp

In 2022 liepen 14 nepmakelaars een gerechtelijke veroordeling op. Dat meldt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). In 2022 opende het BIV 372 dossiers omtrent vermoedens van illegale makelaardij. Het opsporen en voor de rechtbank dagen van onwettige beoefenaars van het makelaarsberoep is een van de wettelijke taken van het BIV. België telde eind vorig jaar 10.987 erkende vastgoedmakelaars. Tegenover deze erkende vastgoedmakelaars staat een kleine, maar vervelende groep nepmakelaars. Zij treden de wet- en regelgeving met de voeten en zijn een gevaar voor de consument, zo laat het BIV nog weten. dc