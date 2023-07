“Dit is geen grap”: Burger King lanceert hamburger zonder vlees, maar met overdreven veel kaas

Burger King komt met een nieuwe cheeseburger op de markt. Zonder vlees, maar met écht ontzettend veel kaas. 20 (!) plakjes om precies te zijn. “Dit is geen grap. Het is echt”, klinkt het bij de hamburgerketen. De mening – of beter honger – van de fans is verdeeld.

Thailand is het eerste land dat kennis mag maken met de “echte cheeseburger”, die bestaat uit een hamburgerbroodje met 20 plakjes Amerikaanse kaas. De nieuwe burger werd op de officiële Facebook-pagina aangekondigd van Burger King Thailand. “Dit is niet voor de grap. Het is echt”, klonk het toen.

“Walgelijk”

De fans zijn duidelijk verdeeld over de nieuwe burger. Volgens sommigen is het niet meer dan een gewoon broodje met kaas. Van “zou je dit wel eten? Het is walgelijk” tot “oh my god, neen. Gewoon neen”: de reacties op sociale media spreken alvast boekdelen.

Maar sommigen haastten zich toch naar de Burger King om de ongewone burger meteen te kunnen proeven. Volgens CNN moest de Burger King in Bangkok zelfs even stoppen met het aannemen van bestellingen voor bezorging, zodat ze voldoende “Real Cheeseburgers” zouden hebben voor wie naar het fastfoodrestaurant zelf zou komen.