Aryna Sabalenka voorbij Madison Keys naar halve finales Wimbledon, Jabeur pakt revanche en wipt titelverdedigster

Aryna Sabalenka (WTA 2) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De Wit-Russin, het tweede reekshoofd, versloeg in de kwartfinales op het Londense gras de Amerikaanse Madison Keys (WTA 18) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 29 minuten. Sabalenka bereikt voor de vierde grandslam op rij de halve finales en wordt het nieuwe nummer één van de wereld als ze zich plaatst voor de finale. Ze komt nu uit tegen Ons Jabeur, die zich in de andere kwartfinale revancheerde tegen Elena Rybakina, van wie ze vorig jaar de finale verloor.

Vorig jaar was de 25-jarige Sabalenka er op Wimbledon niet bij, omdat Russische en Wit-Russische tennissers toen niet mochten deelnemen na de inval van Rusland in Oekraïne eerder dat jaar. Een jaar eerder behaalde ze in Londen haar beste resultaat met een halvefinaleplaats. Intussen heeft ze op elk grandslamtoernooi al minstens één keer bij de laatste vier gestaan. Begin dit jaar won ze in Melbourne op de Australian Open haar eerste Grand Slam.

De 28-jarige Keys deed op Wimbledon nooit beter dan een plek in de kwartfinales in 2015. Op de US Open van 2017 schopte ze het tot de finale, haar beste grandslamresultaat tot dusver.

Ons Jabeur (WTA 6) plaatste zich ook voor de halve finales. Het Tunesische zesde reekshoofd versloeg in de kwartfinales op het Londense gras het Kazachse derde reekshoofd en de titelverdedigster Elena Rybakina (WTA 3) in drie sets: 6-7 (5/7), 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 55 minuten.

Het duel was een heruitgave van de finale van vorig jaar, waarin Rybakina het haalde van Jabeur en zo haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel op zak stak. De 24-jarige Kazachse stootte eerder dit jaar ook door tot de finale op de Australian Open, maar verloor daarin van de Wit-Russin Aryna Sabalenka. De 28-jarige Jabeur bereikte, behalve op Wimbledon vorig jaar, ook op de US Open van 2022 de finale. Ook hierin verloor ze (van de Poolse Iga Swiatek).

De samenstelling van de andere halve finale is al bekend. Daarin neemt de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76) het op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42).