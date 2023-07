Parijs neemt “uitzonderlijke maatregelen” om incidenten op quatorze juillet te vermijden

In totaal zullen op 13 en 14 juli 130.000 leden van de ordediensten ingezet worden. Er zullen ook elke nacht 40.000 brandweerlieden worden gemobiliseerd.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is er sprake van “dezelfde modus operandi als tijdens de rellen”, die volgden op de dood van de 17-jarige Nahel. Er zullen elite-eenheden ingezet worden, net als helikopters en gepantserde voertuigen van de gendarmerie.

Het openbaar vervoer zal in “grote stedelijke gebieden” om 22.00 uur stilgelegd worden. Verder geldt een verbod op de verkoop en het bezit van vuurwerk. De minister van Binnenlandse Zaken kondigde aan dat zijn diensten de verkoop van vuurwerk actief bestrijden, zowel “op het terrein”, “online” als “in buurlanden”. Sinds 27 juni zijn er 150.000 mortierbommen (die behoren tot de zwaarste soort vuurwerk) in beslag genomen, meldt de minister nog.

Geen annulatie

“Dit jaar vindt de nationale feestdag plaats in een bijzondere context. We willen vermijden dat het geweld heropleeft. Daarom nemen we preventieve maatregelen, zoals de versterkte aanwezigheid van agenten en gendarmeries in de straten”, verklaarde Darmanin op een persconferentie.

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

De minister benadrukte dat hij geen vragende partij is om festiviteiten te annuleren. “Het gaat erom de maximale veiligheid te garanderen, zodat onze medeburgers van de festiviteiten kunnen genieten zonder last te hebben van enkele onruststokers”, zei hij nog.

Een aantal gemeenten, met name in Ile-de-France (Nanterre, Gennevilliers, Sartrouville en Savigny-sur-Orge) en in Nord (Roubaix en Mons-en-Baroeul), hebben besloten hun vuurwerkshows af te gelasten, of hebben zelfs alle festiviteiten die gepland waren voor de nationale feestdag geannuleerd.

Vorig jaar zijn bij incidenten tijdens quatorze juillet 807 mensen opgepakt, 749 voertuigen in brand gestoken en 55 politieagenten gewond geraakt.