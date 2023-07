Jacky (67) is al drie jaar op rij Scrabble-kampioen: “Woorden als condoomblowen zijn toppers”

Al voor het derde jaar op rij is de Wellense Jacky Decauter (67) ongeslagen Scrabble-kampioen. Met een score van 96,88% haalde hij zijn derde seizoenstitel op rij binnen. “De kunst? Aanbouwen en topwoorden kunnen leggen als condoomblowen of opperbevelhebber.”

Samen met zo’n honderd deelnemers speelt Jacky het spelletje bijna een jaar lang online. Hun scrabbleseizoen loopt telkens van september tot juni. En dat hij vanaf eind deze zomer weer zal meedoen, dat staat al vast. “Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met online Scrabble”, vertelt de Wellense ex-politie-inspecteur. “Ik was op een beurs over badkamers in Genk en daar stond Frans, een man uit het Antwerpse die het spel Scrabble promootte. Ik zag het wel zitten om naast mijn sportieve activiteiten zoals wandelen en fietsen, ook mijn geest wat aan te scherpen.”

Meteen raakte Jacky verknocht aan het spel. “Na 75 partijen dacht ik: tiens, dat ligt me wel. Ik had heel weinig tijd nodig om die rasters te vullen met woorden die veel punten opleverden. Het werd een echte passie. Op het eind van ons seizoen zat ik altijd in de top 5, de laatste drie jaar sta ik dus op nummer 1. Je krijgt telkens twee dagen om het beste woord te vinden. Mijn spelersnaam is Seppelien, een samenvoeging van de namen van mijn kleinzoon Seppe en mijn dochter Evelien.”

© rudc

Condoomblowen

De liefde voor taal zat er bij Jacky altijd al in. “Ik ben ooit eens naar de school van mijn dochter geweest om de leerkracht erop attent te maken dat er een dt-fout niet verbeterd was”, lacht de Wellenaar. Naar eigen zeggen speelt hij soms 15 tot 20 beurten zonder één fout. “Gewapend met de driedelige reeks van Van Dale en mijn reisversie van Scrabble ga ik telkens op zoek naar het topwoord. Als ik denk dat ik het beste woord gelegd heb, dan stuur ik het online door.”

Zijn tactiek? “Ik probeer telkens zo veel mogelijk punten te pakken met één woord”, zegt Jacky. “Als je bijvoorbeeld aan het woord fumet (een saus die uit vis wordt getrokken, nvdr.) het woord akkeleien kan bouwen, dan tellen veel letters dankzij de nieuwe woorden dubbel. Bovendien leverde ‘akkeleien’ mij 50 punten extra op omdat ik al mijn letters gelegd had. Dat is de kunst: aanbouwen en topwoorden kunnen leggen zoals condoomblowen of opperbevelhebber.”

LEES OOK. Geert (52) is blind, maar speelt zijn tegenspelers naar huis met monsterscores tijdens wekelijks potje Scrabble

Boggle

Jacky gaat graag in competitie, ook met zijn vrouw. Samen spelen ze twee tot drie keer per week Scrabble. “Zij speelt ook erg goed en houdt me scherp”, geeft Jacky toe. “We spelen vijf spelletjes om een winnaar aan te duiden. Soms wint zij met 3-2, soms ik. Ook met een oud-collega van bij de politie kom ik elke maand samen om een hapje te eten en enkele spelletjes Scrabble te spelen. Zo houden we contact. Ik vind dat geweldig.” En alsof dat niet genoeg is, speelt Jacky ook nog regelmatig Boggle, een ander online woordspel met de letters van de Scrabble.