Jumbo-Visma kan intussen lachen met foutief gerucht over vertrek Wout van Aert: “Breaking: Wout is nog hier”

Bij Jumbo-Visma kunnen ze intussen lachen met het foute gerucht dat Mattias Skjelmose de wereld instuurde, dat Wout van Aert vandaag de Tour zou verlaten. “Breaking, hij is nog altijd hier”, postte ploegleider Grischa Niermann op Instagram, een bericht dat Van Aert deelde, net als een post van een satirisch Twitteraccount: “Als ik hier ben, dan ben ik niet weg. Maar als ik weg ben, dan is dat omdat ik er niet meer ben.”

Skjelmose excuseerde zich bij Van Aert en legde uit dat hij met een half oor in de teammeeting van Lidl-Trek had gehoord dat Wout van Aert de Tour zou verlaten. Van Aert zou vandaag nog met Skjelmose face to face praten, maar het “incident” was al verteerd, zo leerden Instagram-posts van Van Aert, die er intussen mee kan lachen.