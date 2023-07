Genk

Totaal onverwacht is dinsdagavond een wiek van de gerestaureerde molen van Mol-Millegem in het openluchtmuseum van Bokrijk afgevallen. Een hobbyist in de volkstuintjes hoorde de felle knal en verwittigde de domeinwachters. De site, beeldbepalend aan de ingang van het museum, is tijdelijk afgesloten voor onderzoek.