“Een volkomen laffe aanval”: Frankrijk geschokt door overlijden man (72) na zinloos geweld vlakbij Belgische grens

Philippe Mathot, een 72-jarige man uit Vieux-Condé aan de Frans-Belgische grens, is maandagavond overleden aan de gevolgen van verwondingen die hij een week eerder had opgelopen. Dat meldt ‘La Voix du Nord’ woensdag. Mathot werd voor zijn huis in elkaar geslagen door een groep tieners aan wie hij gevraagd had minder kabaal te maken.