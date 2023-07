20-jarige Nederlander aangehouden voor betrokkenheid bij aanslag in Borgerhout

Een 20-jarige Nederlander zit sinds kort in de cel op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag in het Antwerpse district Borgerhout vorig jaar. Dat meldt het parket van Antwerpen. De raadkamer heeft de aanhouding van de jongeman intussen bevestigd.

De feiten dateren al van de nacht van 30 juni 2022. Twee daders openden toen het vuur op een woning in de Zegepraalstraat in Borgerhout, en vluchtten vervolgens weg in een wagen waarin nog een derde persoon zat. Alles was op camerabeelden te zien, aangezien er in de straat een camera was opgesteld na eerdere aanslagen.

Het onderzoek leidde de politie naar Nederland, waar de eigenaar van de vluchtwagen eind april kon worden gevat. Ons land vroeg zijn overlevering, die uiteindelijk op 6 juli plaatsvond. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden op verdenking van inbreuken op de wapenwet, vernieling en criminele organisatie. Het onderzoek naar de andere betrokkenen loopt intussen verder.