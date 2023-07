Geen toespraak van Macron op Franse nationale feestdag

De Franse president Emmanuel Macron zal de natie op de Franse nationale feestdag niet toespreken. Midden april had hij die datum nochtans naar voren geschoven om de balans op te maken van “honderd dagen verzoening en actie”. Er volgt “in de komende dagen” wel communicatie van de president, in een nog niet bepaalde vorm, laat het Elysée woensdag weten.

Midden april liep het protest tegen Macrons pensioenhervorming op zijn laatste benen. Macron liet toen weten dat hij op de Franse feestdag een eerste evaluatie zou opmaken van de ambities van zijn tweede en laatste ambtstermijn. Het staatshoofd had zijn regering opgeroepen om de afgelopen honderd dagen vooruitgang te maken in dossiers zoals een arbeidspact, de controle op illegale migratie en een grondige hervorming van het gezondheidssysteem.

Premier Elisabeth Borne liet al weten dat de regering een stappenplan heeft afgeleverd. Het is maar de vraag of dat plan volstaat voor de president. In Frankrijk doen al geruchten over een herschikking van de regering de ronde.

Wel militair defilé

De verzoening waartoe Macron in april opriep, werd een tweetal weken geleden verstoord na de dood, door een politieagent, van de 17-jarige Nahel. Die dood leidde tot grote en gewelddadige protesten in Parijs en verschillende andere Franse steden.

Traditiegetrouw laat de Franse president zich interviewen naar aanleiding van de feestdag, maar sinds hij in 2017 aan de macht kwam, liet Macron zich op die feestdag nog maar twee keer interviewen.

Het Franse staatshoofd is woensdag nog in Vilnius voor de NAVO-top, en maandag en dinsdag trekt hij naar Brussel voor een top tussen de Europese Unie en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (Celac). Vanaf 22 juli staat een lange reis naar landen in Oceanië gepland.

Het traditionele militair defilé op 14 juli gaat natuurlijk wel door. Na de rellen van de voorbije weken staat dat defilé wel onder zware bewaking. India zal de eregast zijn, en premier Narendra Modi zal de optocht aan de zijde van Macron bijwonen. Later op de dag volgt een diner in het Louvre met honderden genodigden.