KRC Genk Ladies vaardigt twee speelsters af voor EK U19

Dinsdag 18 juli wordt het EK vrouwenvoetbal U19 op gang getrapt. Bondscoach Xavier Donnay heeft zijn 20 namen bekendgemaakt, die de strijd moeten aangaan op Belgische bodem. KRC Genk Ladies vaardigt twee speelsters af. Op 18 juli is Nederland de eerste tegenstander van onze jonge Red Flames in Leuven.

KRC Genk Ladies vaardigt met Thirsa De Meester (16) en Luna Vanhoudt (19) twee speelsters af voor het EK vrouwenvoetbal U19. De jonge Red Flames trappen het EK op gang op dinsdag 18 juli om 20u30 in Leuven. België zit in groep A met Oostenrijk, Duitsland en Nederland. In groep B zitten Frankrijk, IJsland, Tsjechië en favoriet Spanje.

De matchen worden afgewerkt in Leuven, La Louvière en Tubeke. Het stadion aan Den Dreef in Leuven, de vaste uitvalsbasis van de Red Flames met 9.811 plaatsen, wordt het epicentrum tijdens het toernooi. Naast de openingsmatch op dinsdag 18 juli, wordt ook de finale op zondag 30 juli er afgewerkt. De eerste match in Leuven gaat van start met een ‘teenage festival’ in aanwezigheid van internetfenomeen Celine Dept en enkele Red Flames.

De wedstrijden zullen in Tubeke in twee stadions plaatsvinden. In het RBFA Academy Stadium en Leburtonstadion, met capaciteit van respectievelijk 1.970 en 4.910 zitjes. Ook in het Tivoli Stadion in La Louvière met 9.666 zitjes worden enkele wedstrijden afgewerkt.

De volledige selectie:

Doelvrouwen: Jorijn Covent (Club Brugge) en Lise Musique (Standard)

Verdedigers: Nia Elyn (AA Gent), Loredana Humartus (Standard), Enora Matté (Standard), Marine Rosala (Standard) en Ines Van Gansbeke (OH Leuven)

Middenvelders: Valesca Ampoorter (OH Leuven), Marie Detruyer (OH Leuven), Nadège Francois (Standard), Karlijn Helsen (OH Leuven) en Caitlin Lievens (Club Brugge)

Aanvallers: Anisa Ademi (Standard), Alixe Bosteels (AA Gent), Rania Boutiebi (Club Brugge), Thirsa De Meester (KRC Genk Ladies), Lore Jacobs (Anderlecht), Amy Littel (Westerlo), Luna Vanhoudt (KRC Genk Ladies) en Véronique Zang Bikoula (Anderlecht).