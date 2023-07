Thijs De Ridder ruilt Antwerp Giants voor het Spaanse Bilbao

Thijs De Ridder heeft woensdag een toptransfer gemaakt. Het twintigjarige toptalent van de Antwerp Giants trekt naar de Spaanse eersteklasser Bilbao. De Ridder (2m03) ondertekende in Baskenland een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een derde jaar.

De power forward is momenteel met de jonge Lions aan de slag op het EK basketbal U20 in Heraklion op het Griekse eiland Kreta. Bij de Antwerp Giants brak hij het voorbije seizoen door met een gemiddelde van 11 punten en 6,1 rebounds per wedstrijd. Hij werd uitgeroepen tot beste jongere en beste zesde man van de competitie en debuteerde dit voorjaar onder bondscoach Dario Gjergja bij de Belgian Lions.

In het verleden speelden ook Axel Hervelle, Quentin Serron en Jonathan Tabu al voor Bilbao. De club werd het voorbije seizoen twaalfde in de Spaanse hoogste klasse, die algemeen wordt beschouwd als de sterkste Europese competitie.

De Antwerp Giants gingen er vorig seizoen in de kwartfinales van de play-offs van de BNXT League uit. Eerder wonnen ze de Beker van België en werden ze nationaal vicekampioen.