Schilde

Steeds meer daghotels staan tegenwoordig te koop. Worden er dan minder kamers gehuurd om met iemand naar bed te gaan dan vroeger? “Integendeel, wij zitten bijna continu volzet”, zegt de eigenaar van twee grote daghotels in Boom en in Limburg. Volgens de zaakvoerder van een liefdeshotel in Brasschaat zijn de gouden jaren van het klassieke ‘kameren’ echter wel voorbij.