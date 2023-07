Autisme houdt Laura (21) niet tegen om mee te dingen naar kroontje van Miss Fashion

Het is de eerste missverkiezing waaraan Laura deelneemt. Waarom juist de keuze voor Miss Fashion? “Als deelnemer moet je aan weinig voorwaarden voldoen”, vertelt Laura. “Voor Miss Fashion maakt het niet uit of je groot of klein bent. Ik had al enkele jaren voordien foto’s van deze verkiezing zien voorbijkomen op Instagram. Het trok me aan, maar ik dacht altijd dat het niks voor mij was. Uiteindelijk heb ik toch mijn kans gewaagd. In december 2022 was er een online casting. Toen heb ik eerlijk gezegd dat ik autisme heb, maar dat bleek geen bezwaar. Vorig jaar eindigde trouwens een meisje met autisme in de top 5 van Miss Fashion.”

Traantjes

Haar familienaam Romero verraadt haar Spaanse roots. “Ja, mijn papa is een Spanjaard, mijn mama is Nederlandse en ik ben Belgisch”, lacht Laura, die al heel blij is dat ze de halve finale van Miss Fashion overleefde. “Dat was een fashion day waar we met make-upworkshops, catwalktraining, een les in etiquette en fotoshoots voorbereid werden op het werk dat een miss te wachten staat. Tijdens die dag hield een jury de meisjes nauwlettend in de gaten en selecteerde ze 25 finalisten. Die zullen op 28 oktober in Gent voor het kroontje van Miss Fashion 2023 strijden.”

“Voor een meisje met autisme is de finale halen sowieso al een overwinning”, zegt Laura. Door haar beperking heeft ze het moeilijk met te veel drukte. “Als er op korte tijd veel wordt gezegd of gebeurt, dan kan ik helemaal blokkeren. Zo heb ik tijdens de halve finale van Miss Fashion ook moeilijke momenten gekend. Ik heb zelfs traantjes gelaten. Iemand van de organisatie heeft me toen mee naar buiten genomen om me gerust te stellen.”

“Ik wil aan de buitenwereld laten zien dat ook mensen met autisme of een andere beperking kunnen deelnemen aan een missverkiezing”, zegt Laura. — © Karel Hemerijckx

Laura behaalde zopas haar diploma Handel TSO aan de Humaniora Kindsheid Jesu in Hasselt. Na de vakantie begint ze aan een opleiding tot hondentrimmer bij Syntra. “Ik heb een paar heel moeilijke jaren gehad, daardoor heb ik wat langer over mijn middelbaar gedaan”, knikt Laura. “De diagnose van autisme is pas in 2018 gesteld. Ik was toen al 16. Voordien wisten we eigenlijk niet wat er mis was. In 2016 ben ik volledig gecrasht. Ik ben in die periode ook een aantal keer opgenomen geweest. Nu ga ik nog regelmatig naar een psycholoog.”

Statement

Met haar deelname aan Miss Fashion wil Laura ook een statement maken. “Veel mensen denken dat personen met een beperking minder kansen hebben in het leven. Ik wil dat idee heel graag ontkrachten en aan de buitenwereld laten zien dat ook mensen met autisme of een andere beperking kunnen deelnemen aan een missverkiezing. Mijn doel is om anderen met een beperking te bereiken en te tonen dat ook zij de moeite waard zijn. Uit ervaring weet ik dat jongeren met autisme minder kansen krijgen in de samenleving, op de arbeidsmarkt, bij verkiezingen… Dat hoeft niet zo te zijn. Ook wij zijn mensen met capaciteiten.”

Of Laura al zenuwachtig begint te worden voor de grote finale? “Dat valt wel mee. Om ons voor te bereiden, staan de komende maanden nog heel wat evenementen op de agenda. Fotoshoots, modeshows, danslessen… En ik krijg veel steun. Ook vanuit de organisatie. Het gaat er echt wel heel menselijk, vriendschappelijk aan toe bij de verkiezing van Miss Fashion.”

Ook het grote publiek kan een stem uitbrengen voor Miss Fashion. Wie Laura wil steunen, kan dat doen via missfashion.be/stemmen.