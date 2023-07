OEFENMATCHEN. Tweede opeenvolgende nederlaag voor Standard na doelpuntenkermis tegen AZ

Tweede opeenvolgende nederlaag voor Standard in de oefencampagne. Op stage in Nederland zagen de Rouches tegen AZ een 1-3 voorsprong bij de rust nog omgebogen worden in een 4-3 nederlaag.

In een wedstrijd van 105 minuten (1x45 en 2x30) zette Standard een sterk eerste uur neer. Met Noah Ohio in een glansrol. De Nederlandse spits opende op het kwartier de score vanop de stip, mikte nadien een bal op de paal en trof nadien nog twee keer raak om zijn hattrick te vervolledigen. Domper op de feestvreugde: Ohio bleef na de pauze in de kleedkamer met last aan de knie.

Tegen AZ kon Carl Hoefkens voor het eerst ook rekenen op zijn internationals. De Australiër Aiden O’Neill maakte zijn debuut, Arnaud Bodart speelde zijn eerste minuten van dit seizoen en stopte voor de rust een strafschop.