Na tien jaar weer beertjesregen op Looi kermis

Tessenderlo

Na een onderbreking van zo’n tien jaar werd tijdens Looi kermis een oude traditie in ere hersteld: de beertjesregen. Zo konden kinderen tot 12 jaar op dinsdagmiddag eindelijk weer beertjes komen rapen in de Kerkstraat. Daar werd omwille van de nieuwe inrichting een zone afgebakend voor de kinderen. Binnen hun leeftijdsgroep konden zij prijzen rapen die door kinderburgemeester Mira Rutten of de echte burgemeester Karolien Eens vanuit een hoogtewerker verdeeld werden. In totaal ging het om een 850-tal geschenkjes, rittenkaarten of consumptiebonnen. Die prijzenpot werd gevuld met inbreng van het lokale bestuur en de foorkramers. (sb)