Elise Mertens stoomt door naar halve finales dubbelspel op Wimbledon

Mertens versloeg aan de zijde van haar Australische partner Storm Hunter, met wie ze het derde reekshoofd vormt, in de kwartfinales op het Londense gras de Britse tandem Naiktha Bains/Maia Lumsden in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 7 minuten.

De 27-jarige Mertens won Wimbledon in 2021 in het dubbelspel, met de Taiwanese Hsieh Su-Wei. Vorig jaar was ze verliezend finaliste met de Chinese Zhang Shuai. In de volgende ronde wachten ditmaal de Amerikaanse Caroline Dolehide en uitgerekend Shuai Zhang. In de achtste finales (derde ronde) profiteerden Mertens en Hunter dinsdag van het forfait van hun Tsjechische tegenstandsters Miriam Kolodziejova en Marketa Vondrousova. Vondrousova plaatste zich eerder die dag voor de halve finales van het enkelspel.

In het enkelspel raakte Mertens (WTA 28) in de tweede ronde niet voorbij de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), die het intussen tot de halve finales schopte.