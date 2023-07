Nieuw onderzoek toont aan dat je stilte ook kunt horen

Wat is stilte? Velen onder ons zouden het definiëren als een totaal gebrek aan geluid. Volgens die logica gaan we ervan uit dat we stilte dus niet kunnen horen. Fout, zo blijkt, want een team Amerikaanse wetenschappers heeft die theorie van tafel geveegd.

Kunnen we als mens stilte horen of niet? Dat was de vraag die aan de basis lag van een nieuw onderzoek van de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten. Een ingewikkelde vraag waar wetenschappers al lang het antwoord op proberen te vinden. In een poging de vraag te beantwoorden, pakte dit onderzoeksteam het anders aan dan hun voorgangers.

Geluid of geen geluid?

Ze bestudeerden stilte namelijk vanuit de ‘one-is-more’-optiek. Die theorie duidt op het feit dat mensen één enkel geluid als langer ervaren dan wanneer dat geluid in twee aparte stukken wordt verdeeld, die uiteindelijk samen even lang duren als het eerste geluid. Oftewel: één enkele biep duurt voor ons brein langer dan twee biepen.

Om te bepalen of we als mens stilte kunnen horen of niet, pasten de wetenschappers die theorie toe op stilte. Aan de proefpersonen werd dus een geluidsfragment voorgelegd waarbij ze de indruk kregen in een druk restaurant te zitten en het rumoer werd drie keer onderbroken door stilte: één ‘langere’ keer en twee ‘kortere’ keren. Resultaat? Ook hier vonden de proefpersonen dat die enkele stilte langer duurde dan de dubbele stilte. Oftewel: ons brein behandelt stilte als een geluid.

“Stilte, wat dat ook is, is geen geluid - het is het gebrek aan geluid”, aldus Rui Zhe Goh van Johns Hopkins. “Gek genoeg suggereert ons werk dat niets ook iets is wat je kan horen.”

Benieuwd? Je kan het experiment zelf doen op de website van EurekAlert!