Museum Liberation Garden zoekt laatste getuigen van bevrijding WOII

In het museum wil men via de laatste levende getuigen van WOII nog extra info verzamelen over de bevrijding — © rr

Liberation Garden is een WOII-museum dat aandacht besteedt aan heel wat aspecten van die bewogen oorlogsperiode. Ook de bevrijdingsoperatie komt uitvoerig aan bod en om hierover nog extra info te verzamelen via getuigenissen uit 1944 lanceert het museum een oproep naar senioren die op 27 juli hun verhaal kwijt willen op een bijeenkomst.

In de herinnering van velen die het destijds zelf meemaakten, leeft naast de oorlogsgruwel nog die ongelooflijke opluchting en vreugde van de bevrijdingsdagen. In de herfst van 1944 kwam er een einde aan vier lange jaren van angst, onzekerheid en honger. De Duitse bezetter maakte plaats voor geallieerde bevrijders uit onder andere Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ze reden op en af met ontelbare voertuigen, bouwden nieuwe bruggen en vliegvelden, werden ingekwartierd bij gezinnen. Ze verwenden de bevrijde bevolking met speciale producten, van nylonkousen tot ananas in blik en Nescafé. Er ontstonden vriendschappen en mensen behielpen zich met zakwoordenboekjes om gesprekken te voeren in de Engelse taal. Er werden meisjes verliefd op soldaten met voor- en achternamen die ze nauwelijks konden uitspreken.

Gezocht

Wie in de streek rond Liberation Garden de bevrijding meemaakte op het einde van de Tweede Wereldoorlog en hierover nog herinneringen wil delen, wordt hartelijk uitgenodigd in het Liberation Garden museum op donderdag 27 juli om 15 uur. Daar zal men graag luisteren naar de verhalen van de laatste getuigen. Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar contact@liberationgarden.be of bel 011/29.38.00.

(sb)