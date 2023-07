Brian Riemer stoomt Anderlecht klaar tijdens pittig oefenkamp: “Je zult deze ploeg niet kunnen vergelijken met die van vorig seizoen”

Anderlecht opent over dik twee weken de competitie tegen Union. Coach Brian Riemer (44) stoomt zijn ploeg klaar tijdens een pittig oefenkamp in Oostenrijk, en daar kon de coach met Kasper Dolberg en Louis Patris ook twee aanwinsten verwelkomen. Het huiswerk is nog niet af, maar Riemer wil gerust een eerste balans opmaken. “Ik ben héél tevreden met de transfers die we al deden.”