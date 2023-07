VVD’ers in Nederlandse regering en Tweede Kamerfractie scharen zich achter minister van Justitie als nieuwe lijsttrekker

VVD’ers in de Nederlandse regering en in de Tweede Kamerfractie scharen zich achter de kandidatuur van Dilan Yeşilgöz om de nieuwe lijsttrekker van de liberalen te worden. “Dit is opstaan als het nodig is. Zo stoer”, laat fractievoorzitter Sophie Hermans weten over de kandidatuur van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid.