AAN DE START. Hoopvolle Caleb Ewan, beterschap bij Mathieu van der Poel en excuses van Skjelmose: “Wil het uitpraten met Van Aert”

Caleb Ewan hoopt op een overwinning: “Alles zal op zijn plaats moeten vallen”

Caleb Ewan denkt de loodzware rit van dinsdag goed verteerd te hebben en hoopt mee te sprinten voor de overwinning in Moulins. “Ik heb goed geslapen, maar je weet pas hoe goed je bent hersteld wanneer de wedstrijd begint. Ik hoop dat mijn benen goed zullen zijn.” De sprinters zullen zich vandaag waarschijnlijk allemaal nog eens willen tonen. “Het is een belangrijke dag, want het is waarschijnlijk de laatste sprint in de komende twee weken. Dat geldt ook voor alle andere sprinters, want de meeste hebben nog geen overwinning te pakken. Er zullen veel renners gemotiveerd zijn.” Na een tweede en een derde plaats zal alles vandaag perfect moeten vallen voor Ewan om de etappe te kunnen winnen. “Een goede timing, geluk en een goede positie zullen belangrijk zijn. Alles zal op zijn plaats moeten vallen om te kunnen winnen in de Tour de France.”

© BELGA

Manager Christoph Roodhooft: “Mathieu voelt zich beter dan gisteren”

“Mathieu van der Poel voelt zich beter dan gisteren”, kwam manager van Alpecin-Deceuninck Christoph Roodhooft voor de start van de elfde rit vertellen. “Hij is er nog niet helemaal vanaf, maar op een nacht is het echt wel veel verbeterd. Het hoesten was vannacht al veel minder. We hebben hem uiteraard ook getest op corona, die test was negatief. Hij had gisteren eigenlijk best een goede dag qua gevoel, maar na de rit was hij enorm ontgoocheld. Mathieu had zijn zinnen op de rit van gisteren gezet. Het is belangrijk dat hij ook iets voor zichzelf doet, het blijft Mathieu van der Poel, hè. We zijn een ploeg, maar het is belangrijk dat hij nog een echte gooi naar ritwinst kan doen.”

“We zullen kijken of hij een rol van betekenis kan spelen in de sprinttrein vandaag. Het is normaal gezien de enige inspanning van de dag voor Mathieu. Als het niet lukt, kan Rickaert Jasper ook piloteren. En als het nodig is, moet Jasper alleen zijn plan trekken.”

© EPA-EFE

Mattias Skjelmose wil excuses aanbieden aan Van Aert

Mattias Skjelmose lanceerde gisteren voor de rit het gerucht dat Wout van Aert vandaag vroegtijdig de Tour zou verlaten. Iets wat in alle toonaarden ontkend werd bij Jumbo-Visma en Van Aert staat vandaag ook gewoon aan de start van de elfde etappe. “Ik hoorde het gerucht dinsdag in de teammeeting”, doet Skjelmose nog eens zijn verhaal. “De Deense televisie vroeg me daarna naar de tactiek van Jumbo-Visma en UAE. Out of my mind zei ik dat ze alles op alles zouden zetten om Van Aert in de vlucht te krijgen omdat hij naar huis zou gaan. Het was stom van mij. Ik begrijp dat Wout en zijn ploeg boos zijn op mij. Wout heeft gisteren ook al contact gezocht met mij. Ik heb mij dan ook verontschuldigd en gezegd dat ik hem vandaag zou opzoeken in de koers. Ik hoop dat hij mijn excuses aanvaardt en dat we het achter ons kunnen laten.”