Europees Parlement keurt natuurherstelwet goed

Het was een nagelbijter, maar het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet aangenomen, met 336 stemmen voor, 300 tegen en 23 onthoudingen. Dat betekent dat nu de triloog kan worden opgestart: de rapporteur van het parlement start onderhandelingen met de Raad van de EU, die wordt vertegenwoordigd door de minister van het land dat het voorzitterschap bekleedt. Vanaf 1 januari 2024 komt dat België toe.

De Europese natuurherstelwet maakt deel uit van de ambitieuze Green Deal waarmee Europa de klimaatopwarming hoopt te bekampen. Het gaat om een verordening, wat betekent dat de wet bindende doelstellingen oplegt aan de lidstaten om gedegradeerde ecosystemen te herstellen. De lidstaten moeten herstelmaatregelen nemen voor 20 procent van de Europese gebieden op land en in zee tegen 2030. Dat moet leiden tot natuurherstel in alle ecosystemen tegen 2050.

Een van de cruciale elementen is een verslechteringsverbod: natuur zou niet meer mogen achteruitgaan in kwaliteit. Dat verbod zou alleen gelden binnen Europees erkende natuurgebieden (Natura 2000), en in verminderde vorm in natuur daarbuiten. De natuurherstelwet gaat niet alleen over natuur, maar ook over landbouwgebied en zelfs steden. Zo’n 10 procent van de steden zou onder een boomkruin bedekt moeten zijn tegen 2050.

LEES OOK. Dan toch geen pauze voor natuurherstelwet: Europese leiders zetten door, ook zonder Belgisch standpunt