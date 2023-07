Maaseik

De brandweer is dinsdag even voor middernacht opgeroepen voor een brand op de Leverenweg in Neeroeteren. Na wat zoeken, bleek dat een grote stookton achter een huis in lichterlaaie stond. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoonster werd door de politie wakker gemaakt. Er werd een GAS-pv opgesteld.