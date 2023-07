Honderden sportievelingen rollen door Hasselt tijdens rollerbike parade

Hasselt

Maandagavond hebben honderden sportievelingen op rolschaatsen, skates, steps en fietsen de Limburgse hoofdstad verkend. Op het opzwepende ritme van de Roller bike DJ’s trokken ze van op het Dusartplein via de Groene Boulevard naar de buitenwijken van de stad voor een tocht van 6 of 20 kilometer.

Patrick Versteeg kwam met een groep vrienden en vriendinnen speciaal uit Kontich om in Hasselt te skaten. “Ik ben een vaste klant op alle Roller bike Parades”, vertelt hij. “Maar Dessel en Hasselt zijn de mooiste. Hier in Hasselt is de sfeer geweldig, er staan heel veel enthousiaste supporters langs de kant.” Sem Theunissen uit Diepenbeek is ook een habitué van de parade. “Maar ik kom alleen in Hasselt meedoen”, zegt Sam. “Ik wissel af en toe van vervoermiddel. De fiets, dat is me te traag, maar vorige week was ik hier met mijn longboard en vandaag met inlineskates.”

De rollerbike parade vertrekt elke maandag van de zomervakantie om 20 uur op het Dusartplein. Deelnemen is gratis. (raru)

© raru

© raru