Hamse kinderen lanceren raketten en bouwen robots tijdens kamp

Ham

Een hele week lang zijn in Ham 22 kinderen actief bezig met een reeks wetenschappelijke uitdagingen tijdens Engineering for Kids. Zo willen ze toekomstige studenten warm maken voor het wetenschapsonderwijs.

De kinderen gingen creatief aan de slag met robots, lanceerden een waterraket of zorgden voor een zo lang mogelijke kettingreactie op een knikkerbaan. “Zowat alle facetten van de hedendaagse STEM-richtingen komen aan bod”, vertelt Evelien Beyens, die vanuit de Techniek -En WetenschapsAcademie het project Engineering for Kids begeleidt. “Bij het ontwerpen en bouwen van een brug moest vooraf een en ander becijferd worden. Geen uitdaging is de kinderen te veel.” (sb)